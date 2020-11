Viabilità provinciale: stanziati 600mila euro per vari interventi

Seicentomila euro di variazione di bilancio a beneficio dei lavori pubblici su tutto il territorio provinciale; è questa la decisione ratificata a maggioranza nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Provinciale dello scorso 11 novembre.

"Un atto importante - spiega il presidente Massimiliano Angori - che permetterà di realizzare una serie di interventi diffusi su tutto il territorio provinciale con una serie di lavorazioni che includono manutenzioni e intervento di vario genere. Mi preme sottolineare che a tutti questi interventi si aggiungono anche quelli già programmati e precedentemente già finanziati dalle risorse in bilancio. Tra questi figura un importante lavoro di riasfaltatura sulla sp10 Via Provinciale di Vecchiano, che partirà a breve per il valore complessivo di 653mila euro, iva inclusa. Le lavorazioni consisteranno nella riqualificazione della sovrastruttura stradale mediante demolizione e ricostruzione degli strati di Finder, circa 2Km di strada della Sp10, a partire dalla costruenda rotatoria della Baccanella, per una larghezza di circa 8 metri. Il materiale di nuovo impiego sarà altamente performante e orientato alla resistenza meccanica nei confronti delle sollecitazioni cui è sottoposta la strada, e volto a contrastare la formazione di fessurazioni e ammaloramenti in corrispondenza delle tracce dei sottoservizi".

"Le risorse saranno investite per manutenzioni su tutto il territorio - conferma Sergio Di Maio consigliere con delega alla Viabilità e Infrastrutture. Circa 300 mila euro saranno impiegati per: riparazioni di asfalti, ricavi di fosse per il deflusso delle acque piovane, sistemazione di dispositivi di ritenuta stradale, come i guarda rail, e ripristini di situazioni ammalorate in generale, con interventi suddivisi in parti uguali in tutte le sei zone in cui è suddivisa la nostra area provinciale. 250.000 euro invece vanno a finanziare un intervento sulla Sp25 a Vicopisano, per lavorazioni a un ponte in priorità alta di manutenzione che presenta danneggiamenti alle pile e all'impalcato nel suo complesso, il cui intervento integrale di ristrutturazione ammonta a 350mila euro. I residui economici inoltre andranno ad interessare lavorazioni prioritarie disseminate su tutta l'area pisana. Ancora una volta il nostro Ente si conferma istituzione al lavoro per garantire la sicurezza della viabilità a beneficio di cittadini, imprese e comunità. Preme infine precisare che gli interventi maggiormente impattanti sulle rispettive viabilità saranno prioritariamente concordati per quanto concerne il loro svolgimento con tutti gli organismi interessati, a dimostrazione delle efficaci sinergie operative e istituzionali portate avanti dalla Provincia di Pisa nell'interesse della collettività".