Tangenziale nord-est: il Comune di San Giuliano avvia il processo per la Vas

Il Comune di San Giuliano Terme ha avviato il processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al Piano Operativo Comunale relativamente alla realizzione della Tangenziale nord-est, che collegherà l'ospedale di Cisanello a Madonna dell'Acqua. "Gli atti relativi alla procedura - fa sapere il Comune di San Giuliano Terme - possono essere visionati in cartaceo presso il Servizio Urbanistica su appuntamento (050.819244 – 050.819343). La delibera, la relazione del responsabile del procedimento, il parere di regolarità tecnica e l'avviso dell'avvio di assoggettabilità a VAS sono consultabili nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme".

Tutti i cittadini, in forma singola o associata, nonché di tutti i soggetti pubblici o privati territorialmente e funzionalmente interessati, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, possono partecipare alla formazione dell’atto di governo. A tal fine sarà organizzato un incontro pubblico nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. L’incontro sarà trasmesso anche tramite canale digitale.

I contributi, accompagnati da copia del documento di identità, devono essere inviati al Garante dell’informazione e della partecipazione, Alessio Pierotti, tramite:posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo via Niccolini, 25 - 56017, San Giuliano Terme (PI); Email: garante@comune.sangiulianoterme.pisa.it; PEC: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it; apposito form sul sito del Comune di San Giuliano Terme. A questo link sono, infine, a disposizione tavole e allegati.

"Si avvia un importante percorso - afferma l'architetto Monica Luperi (responsabile del procedimento) - per la realizzazione di un'opera strategica per il territorio di San Giuliano Terme e per l'intera area pisana. La variante contiene anche molti elementi di valutazione nel rapporto che conserva con l'ambiente e con altri enti, come il Parco. Si tratta di un progetto costruito in collaborazione con la Soprintendenza e altri enti territoriali. Auspichiamo una buona partecipazione da parte della cittadinanza, a cui abbiamo fornito tutti gli strumenti per tenersi informata e, appunto, partecipare".

"Siamo al lavoro - spiega Alessio Pierotti (Garante dell'informazione e della partecipazione) - per organizzare un incontro pubblico tramite la piattaforma Zoom. All'incontro parteciperanno i tecnici per illustrare il progetto e le procedure. Al termine sarà possibile per i soggetti interessati intervenire con contributi e osservazioni: a tal proposito l'incontro sarà registrato per consentire la trascrizione dei vari interventi nel rapporto del Garante".

Secondo il sindaco, Sergio Di Maio si tratta di "un altro tassello verso la realizzazione della variante a nord di Pisa che, per quel compete il Comune di San Giuliano Terme, va al suo posto. Continueremo a spingere per la realizzazione di un'opera fortemente strategica per il territorio, non solo sangiulianese, certi che dalla Regione Toscana proseguirà l'impegno nel seguire e finanziare l'opera, a partire dal primo lotto, quello che insiste maggiormente nel territorio comunale di San Giuliano Terme".