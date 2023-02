Santa Croce sull'Arno, vasi danneggiati davanti al Municipio: identificato il responsabile

Quattro vasi in coccio quasi totalmente distrutti sabato mattina davanti al Municipio di Santa Croce sull'Arno. Immediate sono scattate le indagini dei Carabinieri che, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza comunali e ad alcune testimonianze, sono riusciti ad identificare l'autore del gesto, un giovane che è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento.