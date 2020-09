Carnevale di Marina: le immagini più belle esposte nei negozi

In questo 2020 in cui la pandemia ha messo ko anche il tradizionale appuntamento estivo del Carnevale di Marina, Confesercenti Toscana Nord e il Centro Commerciale Naturale hanno deciso comunque di tenere vivo l’interesse per questa manifestazione, una delle principali in fatto di presenze dell’estate del litorale pisano. In attesa di rivedere i carri nel 2021, dal 5 al 19 settembre l’atmosfera della sfilata rivivrà in una mostra fotografica dal titolo 'La tua storia del Carnevale Marinese' che si svilupperà nelle attività commerciali.

"Non potevamo lasciare che la pandemia azzerasse completamente il nostro carnevale - spiegano il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli e la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina Simona Rindi - anche perché l’entusiasmo non si è certo arreso al virus. Da qui l’idea di questa mostra realizzata per dare a tutti l’opportunità di vivere, anche se in maniera diversa, l’atmosfera e la tradizione del Carnevale, dandoci appuntamento all’anno prossimo per divertirci nuovamente tutti insieme".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’occasione è Confesercenti ha ristampato anche il libro sul carnevale marinese scritto da Maurizio Nerini. Ecco infine l’elenco delle attività che partecipano all’iniziativa: Bar il Faro - Via Barbolani, 26; Edicola Bartoli - Piazza Gorgona, 6; Frutti di Mare - Piazza Gorgona: Qm Point Parrucchiere - Via Maiorca, 91; Pizzeria La Rustica - Via Maiorca, 98; Pizzeria L’Acquolina - Via Maiorca, 113; Pescheria Bocca d’Arno - Via Maiorca, 121; Edicola La Nuova Marina - Via Maiorca, 135; Farmacia Benini - Via Maiorca, 149; Alimentari Paolicchi - Via Milazzo, 74; Carlo Musto Parrucchieri - Via Pietro Moriconi, 84; Hotel Manzi - Via Repubblica Pisana, 25; Gelateria Dal Capitano - Via Repubblica Pisana, 33; Seaside Cafè - Via Repubblica Pisana, 42; Magie Noir Abbigliamento - Via Repubblica Pisana, 45; Tabaccheria Marco Sagliocco - Via Repubblica Pisana, 46; Bar Piccinino - Via Repubblica Pisana, 50; Yogurt Mania - Via Repubblica Pisana, 68; Antonietta Coiffeur - Via Repubblica Pisana, 75; Tiffany Cafè - Via Repubblica Pisana, 77; Il Crudo - Piazza Baleari, 7; Il Barrino - Piazza Baleari, 16; Viola Ferramenta - Via G. Salvini, 4.