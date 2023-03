Vecchiano: intitolato a Mahsa Amini il Largo del parcheggio pubblico di San Frediano

Intitolato nella Giornata Internazionale della donna dello scorso 8 marzo lo spazio pubblico di San Frediano a Mahsa Amini. "Una intitolazione significativa, in questo periodo storico, fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale, un evento realizzato in collaborazione con la Filarmonica Senofonte Prato e la Misericordia di Vecchiano, che ringraziamo" hanno affermato il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e la consigliera alle Pari opportunità Lara Biondi. E la cerimonia ha visto una ricca partecipazione di cittadini e autorità, tra cui molti i soggetti istituzionali presenti.



Hanno preso parte all'evento, oltre alle istituzioni locali: la presidente della Casa della Donna di Pisa Carla Pochini, insieme a Daniela Lucatti della medesima associazione; una rappresentanza femminile della comunità iraniana presente a Pisa; il presidente dell'Anpi Provinciale di Pisa, Bruno Possenti; la vice dirigente scolastica dell'IC Daniela Settesoldi di Vecchiano professoressa Marina Del Zoppo; la dottoressa Renata Ridondelli referente locale dell'Anpi. Presente anche il tessuto associativo del volontariato locale, tra cui: la Pubblica assistenza di Migliarino, la Caritas di Vecchiano, il circolo Arci di Nodica e il circolo Arci di Filettole.



"Il nostro 8 marzo è stato dedicato a Mahsa Amini, diventata sua malgrado una martire dei nostri giorni, e, attraverso lei, a tutte le donne iraniane, ma più in generale anche a tutte le donne che lottano ogni giorno per vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti fondamentali. Una lotta che prosegue quotidianamente anche all'interno della nostra società, perché il nostro obiettivo è quello di raggiungere una vera parità di genere, che prescinda dagli stereotipi e dia alle donne quel riconoscimento sociale cui è legittimo aspirare per ogni essere umano" aggiunge la consigliera alle Pari opportunità, Lara Biondi.

"Per quanto concerne il Largo intitolato a Masha Amini, preme ricordare che si tratta di uno spazio pertinente a un parcheggio pubblico di recente realizzato nella zona di San Frediano - aggiunge ancora il sindaco Angori - l’opera realizzata ha un valore complessivo di 67.662 euro. Il parcheggio mette a disposizione dei cittadini 23 nuovi stalli di parcheggio di cui 10 di dimensioni maggiorate per furgoni, camper o mezzi comunque inferiori a 35 quintali e 2 stalli per disabili. L’area è stata arricchita da nuovo arredo a verde grazie a nuove piantumazioni e da illuminazione pubblica a LED con 4 nuovi lampioni".

"È stata una cerimonia coinvolgente, con lettura di poesie, intervallate da intermezzi musicali della Filarmonica. E poi la scopertura dell'insegna in memoria di Mahsa" proseguono Angori e Biondi.