Vecchiano: nuovi contributi alle società sportive

Nuovi contributi da parte del Comune di Vecchiano per coloro che operano nel settore sportivo. L'amministrazione comunale ha emanato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi alle società sportive, a Enti di Promozione Sportiva, a Società ed Associazioni sportive (sia dilettantistiche che SSD, ndr) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate regolarmente iscritte al registro del CONI. C’è tempo fino al 17 dicembre per presentare domanda di accesso al contributo.

"La pandemia ha avuto un impatto notevole sulla vita di ciascuno - affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore allo Sport Andrea Lelli - e indiscutibilmente alcune attività ne hanno risentito più di altre. Quelle sportive sono tra queste ultime, e la nostra Amministrazione Comunale ritiene fondamentale sostenere queste realtà. Il Comune di Vecchiano nello specifico ha stanziato complessivamente altri 6mila euro, che si vanno ad aggiungere altri 15mila recentemente erogate dalla nostra Amministrazione Comunale sempre a beneficio di Società Sportive. Considerato il perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, inoltre, e il nuovo aumento di contagi che rischiano di compromettere la continuità dell'attività sportiva, il Comune di Vecchiano ha deciso di stanziare un budget straordinario finalizzato a rimborsare le spese per l'acquisto di beni utili all'attività sportiva, ricreativa e sociale sostenute da Società Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Enti di Promozione Sportiva che hanno sede o svolgono attività continuativa sul territorio comunale. Il rimborso spese, nello specifico, è finalizzato per l’acquisto di beni, nel periodo 1 settembre - 31 dicembre 2021, utili all'attività sportiva, ricreativa e sociale".

Ma l’impegno non si esaurisce: "Stiamo lavorando a finanziamenti di progetti per la manutenzione degli impianti sportivi a beneficio delle Società sportive locali - spiegano Angori e Lelli - nello specifico è necessario far fronte all’impianto di riscaldamento della palestra della scuola media di Nodica, utilizzato dagli atleti del Migliarino Volley, e anche dallo Shingitai, oltre che dagli studenti e studentesse della scuola media, impianto che si è guastato da alcune settimane a questa parte. Stiamo facendo fronte alla situazione con la messa a punto di un progetto specifico, insieme al gestore Seaside (ex ToscanaEnergiaGreen, ndr), progetto che sarà finanziato dal Comune di Vecchiano, e i cui interventi partiranno non appena saranno terminati i relativi adempimenti burocratici. Così come le lavorazioni per gli altri impianti disseminati sul territorio saranno avviate a stretto giro".

Le richieste di contributo relative all’avviso pubblico dovranno pervenire entro il 17/12/2021, compilando l’apposito modulo ed inviandolo, insieme alla dichiarazione di assoggettamento, o a mezzo raccomandata, o tramite PEC oppure consegnandolo a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it . Per informazioni in merito ai requisiti e alla compilazione dei dati richiesti: Ufficio Sport – 050/859648 mail: rpuntoni@comune.vecchiano.pisa.it.