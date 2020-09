Vecchiano: 'Puliamo il Mondo' arriva in via dei Salcetti a Nodica

Torna anche quest’anno l’appuntamento con 'Puliamo il Mondo', evento nazionale ideato da Legambiente, a cui il Comune di Vecchiano aderisce da oltre 10 anni, in sinergia con la Consulta del volontariato, con le associazioni ambientaliste Wwf, Lipu, Sea Shepherd e la sezione territoriale di Legambiente.

"Quest’anno la zona scelta è via dei Salcetti a Nodica, la via che ospita il Centro di Raccolta, una strada spesso aggredita dall’abbandono dei rifiuti che noi rimuoveremo sabato mattina. Ma l’evento di questo anno inserisce anche un laboratorio per grandi e piccini per lasciare una traccia del passaggio dei volontari e una traccia che ricordi a tutti che il mondo va abitato con gentilezza e rispetto, che i rifiuti non vanno abbandonati", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini.

Appuntamento quindi sabato 26 settembre alle 9 nei pressi del Centro di Raccolta in via dei Salcetti; chi può e lo desidera può portarsi attrezzi per rimuovere i rifiuti e i guanti da lavoro. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid-19: ovviamente è obbligatoria la mascherina il distanziamento fisico verrà attuato senza difficoltà, trattandosi di un evento all’aperto.