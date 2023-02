Sicurezza stradale: in aumento a Pisa i veicoli in circolazione senza revisione e assicurazione

Nell’ultimo anno (per l’esattezza dal marzo 2022 ad oggi) sono 356 i veicoli non revisionati sorpresi a circolare sulle strade di Pisa. Nell’analogo periodo precedente (marzo 2021 - febbraio 2022) erano 'solo' 91. Sono i dati resi noti dal Comando della Polizia municipale della città della Torre che ogni giorno effettua controlli per verificare la regolarità dei mezzi in circolazione.

"Aumenta quindi la superficialità con cui guardiamo al rispetto delle regole imposte dal codice della strada. Sottoporre periodicamente il proprio veicolo a revisione è invece un obbligo, previsto a tutela nostra e degli altri e non rispettarlo comporta delle conseguenze tutt’altro che trascurabili - precisano dal Comando di via Battisti - la prima volta dopo 4 anni dalla immatricolazione, e poi ogni 2 anni, è necessario verificare il grado di sicurezza della propria vettura e non farlo comporta il rischio di una sanzione che può arrivare fin a 694 euro. La sanzione poi raddoppia se la revisione è stata omessa per più di una volta".

"Ma non è tutto. Se si resta coinvolti in un incidente stradale, auguriamoci di aver ragione - proseguono dalla Municipale - in tal caso, infatti, avremo sempre diritto al risarcimento dei danni patiti. Ma se abbiamo torto il danneggiato verrà sicuramente risarcito dalla nostra compagnia per danni materiali e fisici ma la compagnia potrà rivalersi nei nostri confronti, al fine di recuperare in tutto o in parte quanto sborsato, a seconda delle condizioni di polizza dell’assicurato. Se poi veniamo sorpresi a bordo della nostra auto sospesa dalla circolazione in attesa di revisione, la sanzione applicabile può arrivare a sfiorare gli 8mila euro".

In costante aumento, anche se in misura senz’altro inferiore, sono anche i veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione.

189 da marzo 2022 ad oggi contro i 162 dell’anno precedente.



"Molti sono gli automobilisti che ancora sottovalutano il rischio di circolare non assicurati oppure che, illudendosi di risparmiare, stipulano contratti con compagnie sconosciute reperite on line. Ma attenzione: assicurazione falsa vuol dire auto senza assicurazione, e quindi soldi buttati e cittadini truffati - sottolineano dal Comando di via Battisti - il consiglio è quindi quello di rivolgersi sempre ad assicurazioni e agenzie note ed affidabili. Circolare senza assicurazione comporta il rischio di una sanzione di oltre 800 euro, che si riduce della metà se il rinnovo della polizza viene effettuato entro 30 giorni. La riduzione vale anche se il proprietario decide di rottamare il veicolo, sempre entro 30 giorni dal verbale ma non prima di aver comunicato la sua intenzione all’organo accertatore e di essere da questo autorizzato. Se poi alla guida di un'auto non assicurata ci troviamo coinvolti in un incidente stradale ed abbiamo torto sarà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a risarcire chi ha subito il danno ma il Fondo potrà rivalersi contro chi guidava senza assicurazione e quest’ultimo risponderà col proprio patrimonio".