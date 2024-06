Gioco del Ponte: al via la vendita dei biglietti

Scatta dalle ore 11 di domani, martedì 25 giugno, la vendita dei biglietti del Gioco del Ponte in programma sabato 29 giugno. I biglietti hanno un costo di 5 euro e potranno essere acquistati online su www.vivaticket.com (con commissione di prevendita) o presso il botteghino del Teatro Verdi che sarà aperto nei seguenti orari: da martedì a sabato ore 11:00-13:00; martedì, giovedì e sabato anche ore 16:00-19:00. Un’ora prima dell’apertura del botteghino sarà attivato un numeratore per regolamentare l’accesso allo sportello. I numeri erogati valgono per il solo turno di apertura. La Fondazione Teatro Pisa non è responsabile di eventuali liste o file spontanee antecedenti. Si potranno acquistare un massimo 4 biglietti a persona.