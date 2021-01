Venduto l'ex Magazzino del Rame di Pisa

Venduto l’immobile dell’ex Magazzino del Rame di Pisa, edificio collocato tra le mura urbane medievali e via Battisti, prospiciente alla zona della Sesta Porta. “Avevamo deciso di inserire anche questo edificio nel Piano delle Alienazioni della Provincia di Pisa, e così è stato emanato un apposito bando ad evidenza pubblica riguardante l’immobile, con scadenza 11 gennaio 2021” spiega il presidente Massimiliano Angori. “Entro il termine di scadenza, pertanto, è pervenuta una sola offerta da parte di una società. Nella seduta pubblica dello scorso 14 gennaio, tale offerta è stata aperta, ritenuta valida ed ammissibile, e quindi l’immobile è stato aggiudicato in via provvisoria, in attesa degli ulteriori necessari adempimenti e verifiche previste dalla normativa, per un importo di 226.750 euro, leggermente superiore alla base d'asta che era di €. 225.000,00, valore motivato anche dal fatto che le principali strutture di interesse sociale, economico e commerciale si trovano nelle immediate vicinanze di questo edificio, così come i servizi e le infrastrutture viarie”.

“Ringrazio la struttura provinciale per la rapidità del procedimento amministrativo e tutti gli uffici che hanno concorso a questo che per il nostro Ente è un importante risultato - prosegue Angori - seppur istituzione di secondo livello, infatti, con tutto ciò che consegue per le risorse economiche e umane a disposizione, è massimo l’impegno finalizzato all’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare della Provincia, sia a livello cittadino sia su tutto il territorio provinciale. Ovviamente, proseguiamo il nostro lavoro al fine di migliorare sempre più le condizioni di tale patrimonio, anche attraverso una rivalutazione e una concertazione con tutti i soggetti potenzialmente interessati, previo apposito confronto con tutte le amministrazioni comunali sui cui territori ricadono gli edifici, con lo scopo di ammodernare gli immobili e renderli così maggiormente efficienti per i cittadini e le comunità” conclude Angori.