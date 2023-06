Verso l'atto finale del Giugno pisano: vendita online dei biglietti per il Gioco del ponte

Nella giornata di domani, martedì 20 giugno, proseguirà sul sito www.eventbrite.it la vendita dei biglietti per il Gioco del Ponte, in programma sabato 24 giugno, iniziata nella mattinata di lunedì. Saranno disponibili 500 biglietti a partire dalle ore 9 e altri 500 dalle ore 15. Per ogni collegamento tramite mail è possibile prendere fino a un massimo di 4 biglietti.

Le Parti di Mezzogiorno e Tramontana hanno a disposizione 500 biglietti ciascuna. I tagliandi sono stati messi a disposizione anche di alberghi, in modo da promuovere e far conoscere il Gioco anche tra i turisti, e degli sponsor, il sostegno dei quali quest'anno più che mai è fondamentale. Intanto sono iniziati i preparativi per il montaggio del carrello, protagonista della sfida tra le due Parti della città, sul Ponte di Mezzo che di conseguenza sarà chiuso al traffico veicolare.