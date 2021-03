Vendita settore Handling dell'aeroporto di Pisa: l'intervento di Orgoglio Partite Iva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato scorso i lavoratori del settore Handling dell'aeroporto Galilei hanno manifestato contro la decisione di Toscana Aeroporti di vendere, a non meglio definite entità, il settore di loro competenza, che sta' probabilmente a significare decine di persone, col coinvolgimento delle loro famiglie, senza lavoro. Tutto nasce anni fa dalla scellerata scelta della fusione con Aeroporti di Firenze. Scelta avallata dall'allora Giunta Filippeschi e condivisa, eccetto qualche singola voce, dai partiti rappresentati in consiglio comunale. Tali partiti anche stamani si sono ben guardati da dare un segno di solidarietà e conforto a quei lavoratori dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno ulteriore, la loro sottomissione a cosa si decide a Firenze ed a scapito della nostra città! Il Movimento ORGOGLIO PARTITE IVA, L'ASSOCIAZIONE PONTE DI MEZZO e gli AMICI DI PISA invece, e come sempre, erano al fianco di questi cittadini, lo erano stamani e lo saranno in futuro fino a che questa farsa e questo tentativo di scippare il nostro aeroporto non avrà fine. Ed il fine che dovrà avere è quello di annullare la scellerata fusione e riacquistare il ruolo che il Galilei si merita, l'unico grande HUB aeroportuale toscano, nazionale ed internazionale. A questo vorremmo aggiungere la grave crisi che attanaglia le attività commerciali all'interno, oramai per lo più chiuse e con i dipendenti lasciati in mezzo ad una strada. Certo che il Covid ha avuto il suo ruolo, non siamo certo noi a disconoscerlo, ma è vero anche che nessuno ha mosso un dito per dare un minimo di ristoro e dignità a questi nostri concittadini. Semplicemente una vergogna. Nel nostro piccolo, ma che grazie a tutti i concittadini che condivideranno il nostro impegno, può divenire grande, ci saremo sempre al loro fianco e ci permettiamo di rivolgere un grande biasimo alle altre forze politiche nessuna esclusa che sguazzano nel loro totale e servile silenzio.