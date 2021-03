Vendita di Toscana Aeroporti Handling, i sindacati: "Silenzio dell'azienda, le istituzioni prendano posizione"

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Toscana vogliono mantenere alta l'attenzione sulla vertenza per la vendita di Toscana Aeroporti Handling, sull'onda della mobilitazione di queste settimane che ha portato i lavoratori diretti ed in appalto a manifestare più volte. "Dopo la comunicazione ai sindacati dell’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi con la quale annunciava la decisione di vendere, entro il prossimo giugno, la società Toscana Aeroporti Handling con circa 700 lavoratori nei due scali che si occupano di questo settore, è calato il silenzio", denunciano i sindacati.

"L’azienda - insistono - non ha più detto niente così come le Istituzioni, e tutti gli altri Enti che hanno una partecipazione nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti. Un silenzio assordante che amplifica le paure dei lavoratori dell’Handling per i quali si prospetta un futuro incerto e precario. Come sindacato unitario non staremo fermi e continueremo nella mobilitazione, a partire dalla denuncia con comunicati stampa, sensibilizzando la politica, le Istituzioni e i parlamentari Toscani. Abbiamo subito aperto le Procedure di raffreddamento e pensato ad altre azioni che vedranno la luce nei prossimi giorni, per mettere sotto lo stesso riflettore anche la questione dei contratti di appalto che vedono coinvolti in maniera indiretta altre centinaia di lavoratori".

Si torna a chiedere che Naldi "venga a riferire in Consiglio Regionale rispetto al piano industriale, agli obiettivi prefissati ed in particolare su cosa intende investire con lo stanziamento di 10 milioni a fondo perduto che la Regione ha deliberato in favore di Toscana Aeroporti. Non si trovino scuse che la società Toscana Aeroporti è quotata in borsa e quindi non si possono dare informazioni; quando un soggetto chiede aiuto alle Istituzioni deve poi anche renderne conto e rendicontare come quei soldi vengono spesi". Si chiedono lumi sul potenziale compratore, "se è un soggetto del settore, se ha esperienza e capacità imprenditoriali, se ha disponibilità per investire; insomma scoprire le carte, in quanto i lavoratori, che sono stati gettati nell’incertezza, non possono rimanere a lungo così senza sapere qual è il proprio destino".

"E' indispensabile - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Toscana - che il Presidente della Regione batta un colpo e faccia chiarezza rispetto agli intendimenti della Regione a partire da come debba votare in consiglio di amministrazione il componente/rappresentante della Regione. Dopodiché chiediamo che scenda in campo insieme ai lavoratori per difendere l’occupazione creando e garantendo certezza per i prossimi anni". Un impegno chiesto non solo alle istituzioni, ma anche agli "enti pubblici interessati a partire dalle Province, Camere di Commercio etc., che esprimono una rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti".