Ambulante infastidisce i clienti ai tavoli e colpisce con un pugno un cameriere

L'episodio è avvenuto in via Santa Maria. L'uomo si è poi dileguato. Indagini in corso della Polizia

Molestava i clienti seduti ai tavoli pretendendo di vendere le proprie mercanzie. E' successo ieri, all'ora di cena, in un locale di via Santa Maria dove è stato richiesto di intervenire ad una Volante della Polizia di Stato. Protagonista dell'episodio un venditore ambulante di origine africana. Un cameriere è intervenuto per allontanarlo e ha ricevuto dall'ambulante un pugno in facci, senza per fortuna gravi conseguenze né ricorso alle cure mediche. Il venditore si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La Volante di zona ha esteso le ricerche dell'uomo, al momento senza esito anche se proseguono le indagini per rintracciarlo.