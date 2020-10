Vettovaglie, lite tra alcuni giovani e un venditore ambulante: spunta fuori un coltello

Ha tentato di vendere la sua merce ad un gruppo di ragazzi poi, al loro rifiuto, ha estratto dallo zaino un coltello serramanico. E' accaduto intorno alle 1.15, della scorsa notte in piazza delle Vettovaglie. Protagonisti della vicenda un ambulante senegalese e un gruppo di giovani. Due di loro, nel tentativo di disarmare il venditore, hanno subito tagli di lieve entità alle mani: uno, in particolare è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto è intervenuta la Polizia di Pisa che ha denunciato lo straniero per lesioni personale aggravate dall'utilizzo di un coltello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.