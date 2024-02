La Polizia Municipale di Pisa è stata impegnata in questo fine settimana nel controllo degli esercizi commerciali e di somministrazione nelle zone della movida. Le operazioni si sono protratte fino a tarda notte, anche in abiti civili. L'obiettivo è rispondere alle numerose segnalazioni dei residenti e assicurare il rispetto delle norme in merito al rispetto dell'orario di chiusura e alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte.

Ad essere sorpresi a vendere birra in piena notte sono stati 4 esercizi commerciali. Gli agenti in borghese si sono appostati all'esterno dei locali, verificando come la vendita fosse in essere oltre la mezzanotte. La contestazione è stata immediata, con il verbale che segna quasi 7mila euro di sanzione per ognuno di loro. Nel caso che la violazione venga reiterata, due volte nel biennio, l'esercente rischia la chiusura da 7 a 30 giorni.

Altri 2 esercizi di somministrazione sono stati trovati aperti dopo le ore 2. Una specifica ordinanza sindacale prevede che il venerdì ed il sabato i locali chiudano entro quell'ra, con un piccolo comporto di mezz’ora per le pulizie. In questi casi, la sanzione è ridotta, appena 100 euro, ma in caso di recidiva la sanzione accessoria sarà quella della chiusura temporanea, fino a 15 giorni.

Dal Comando di via Battisti fanno sapere che i controlli nei weekend saranno continuativi, con i ringraziamenti ai cittadini pisani per le segnalazioni fornite.