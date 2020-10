Vento forte: ramo pericoloso sull'Aurelia, Vigili del Fuoco al lavoro

A tratti il vento forte annunciato dall'allerta meteo regionale si fa sentire a Pisa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 17.30 sulla SS1 Aurelia, all'altezza di Viale delle Cascine a Pisa. Un albero è caduto fuori dalla sede stradale, tuttavia un ramo é rimasto proteso verso la carreggiata, ad altezza di motociclista, creando pericolo per la circolazione. I pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 9 interventi per alberi pericolanti ed altrettanti per piccoli dissesti, come caduta di tegole e similari.