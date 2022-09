Vento forte: interventi dei Vigili del Fuoco per rami e calcinacci caduti

Impegnati i Vigili del Fuoco della Provincia di Pisa in vari comuni, in particolare fra Pisa, Cascina e San Miniato, per interventi legati al vento forte. Sono state 14 le chiamate al momento (ore 17 del 27 settembre), con in vigore il relativo avviso di allerta meteo. Gli episodi sono quelli classici di queste situazioni, cioè cadute di rami, tegole e calcinacci. Non ci sono stati comunque episodi di particolare rilevanza. Al momento non ci sono altri interventi in coda, con il vento che sembra attenuarsi: registrato dagli operatori il passaggio dai 14 ai 9 nodi di forza.