Vento forte e mareggiate: si estende l'allerta meteo in Toscana

Ancora vento e mareggiate in Toscana, una previsione che ha indotto la Sala operativa della protezione civile regionale ad emanare un codice giallo di allerta meteo valido fino alla mezzanotte di sabato 9 aprile. Le province coivolte sono più dello scorso avviso, oltre a tutta l'area pisana ci sono: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrra, Pistoia, Prato, Siena.

Il Libeccio soffierà per l'intera giornata di oggi, venerdì 8 aprile e di domani sabato 9 aprile. Per oggi sono previsti sostenuti flussi con raffiche forti su arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e versanti sottovento all'Appennino e un po' meno sostenute lungo costa centro-settentrionale e Argentario, e ancora meno intense sul resto della Regione, in particolare sulle zone centro settentrionali.

Dalla serata i venti soffieranno da ovest a sud ovest, particolarmente intensi su Arcipelago a nord dell'Elba, sul litorale a nord di Piombino e sull'Appennino orientale e con minore intensità sul resto dell'Arcipelago e del litorale nonchè sulle zone collinari interne. Dalla sera, rotazione dei venti, che soffieranno da nord-est con intensità maggiore sull'Appennino e sul litorale settentrionale e, con minore intensità, sulle pianure settentrionali.

Sia oggi, venerdì, che domani, sabato, mari agitati a nord dell'Elba con onde previste fino a 4 metri di altezza al largo e di 3 metri lungo la costa. Altrove, mari molto mossi.