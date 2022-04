Vento forte sulla costa pisana: allerta meteo con rischio mareggiate

Forte vento di libeccio è previsto in rinforzo dal pomeriggio di domani, giovedì 7 aprile, sulla costa centrale della Toscana, comprendendo in toto la Provincia di Pisa. Per questi motivi la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo di allerta meteo valido dalle 18 di domani, giovedì 7 aprile, fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

In particolare sul centro nord della regione sono attese forti raffiche su Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e versanti sottovento all'Appennino.

Moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mari agitati in serata al largo a nord di Capraia e sulla costa settentrionale.