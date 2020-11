Vento forte nelle zone centrali della Toscana: scatta l'allerta meteo

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo di allerta meteo per vento a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì, fino alla mezzanotte di domani, martedì 17 novembre, sulle pianure settentrionali della Toscana. L'area è circoscritta, tuttavia sono numerosi i comuni pisani interessati: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Le previsioni

Secondo il Centro Funzionare Regionale il cielo, oggi 16 novembre, le precipitazioni temporalesche a carattere sparso tendono nel pomeriggio ad estendersi alle zone centrali e a quelle meridionali della Toscana, dal tardo pomeriggio e in serata piogge in esaurimento e schiarite a partire dal nord ovest. I venti in rinforzo su costa e Arcipelago ruotano dal pomeriggio ai quadranti settentrionali. Questi, da domani, di grecale saranno in rinforzo con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.