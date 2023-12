Maltempo, disastro a Marina di Pisa: il mare entra (di nuovo) nel paese

Dopo un mese il problema è tornato a farsi sentire. La mareggiata che in queste ore sta colpendo il litorale ha portato nuovamente allagamenti a Marina di Pisa, dopo il disastro dello scorso 3 novembre.

Questa mattina le strade di Marina sono state di nuovo invase dall'acqua del mare, spinta dal forte vento (registrate raffiche a 112 km/h) che sta spazzando l'intera provincia.

I Vigili del fuoco del Comando di Pisa stanno operando con sette squadre sul territorio provincilae, in prevalenza sul litorale e Pisa città. In arrivo anche una squadra dal Comando di Grosseto con autoscala per dare supporto. Sono circa 70 gli interventi in coda, un numero destinato irrimediabilmente a salire, tra alberi e cornicioni caduti.

La situazione sul litorale (video Yuri Bianchi)