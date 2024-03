Al via 'Verde Pisa': tutte le modifiche al traffico

Al via domani, sabato 30 marzo, la nuova edizione di 'Verde Pisa' (30-31 marzo e 1° aprile, orario 10-20) che ancora una volta trasformerà il centro storico in un grande giardino fiorito grazie agli oltre 160 espositori provenienti da tutta Italia che proporranno piante, fiori, artigianato e prodotti enogastronomici di filiera corta. In programma anche visite guidate ed eventi collaterali (https://www.alteregofiere.com/verdepisa/).

L’iniziativa si svilupperà lungo l’asse pedonale del centro storico, da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il ponte di Mezzo, passando per Corso Italia, Borgo stretto e Borgo largo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha disposto le seguenti modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, valide dalle ore 7 del 30 marzo alle 24 del 1° aprile:

- PONTE DI MEZZO: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione e chiusura al transito pedonale del marciapiede lato mare;

- LUNGARNO GAMBACORTI: divieto di sosta con rimozione coatta nei primi 4 stalli auto, a partire dalla piazza XX Settembre, per consentire la sosta ai veicoli degli espositori unicamente nelle fasi di carico e scarico;

- VIA OBERDAN: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati ad eccezione dei veicoli degli espositori.