Verde urbano: Pisa alla Biennale Spazio Pubblico 2021

Il Comune di Pisa partecipa alla Biennale dello Spazio Pubblico 2021, che si terrà a Roma dal 13 al 15 maggio con incontri e dirette tramesse sui canali social della Biennale. All'edizione della manifestazione, dal titolo 'I bambini e lo spazio pubblico', il Comune di Pisa è stato selezionato per presentare il progetto 'Un Parco grande come una Città', ideato e coordinato dall'architetto Fabio Daole, responsabile dell’Ufficio Verde pubblico del Comune, e realizzato insieme alla Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa e Società Euroambiente, che gestisce il global service del verde.

"Il progetto presentato alla Biennale - dichiara il sindaco Michele Conti - riassume bene l’azione intrapresa dall’amministrazione di Pisa in questi anni nella realizzazione di una rete verde che si integra con il sistema delle connessioni dolci, percorsi pedonali e piste ciclabili, e si concretizza con i parchi e giardini diffusi sul territorio, che rappresentano oggi più che mai una occasione per la vita e l’incontro delle persone. A Pisa stiamo lavorando intensamente per incrementare le aree verdi, le piste ciclabili e le alberature cittadine, perché siamo convinti che la rete verde, concepita come infrastruttura ecologica, possa assolvere in maniera moderna alla funzione di ricucitura urbana tra città storica, quartieri e periferia e possa costituire un’opera strategica per la città, in grado di incidere veramente sulla qualità della vita delle persone. Ringrazio l’architetto Daole per il progetto che rappresenta con grande modernità la visione del verde che stiamo portando avanti a Pisa".

"L’idea portata avanti dal progetto - spiega l’architetto Fabio Daole - è quella di concepire la città come un grande parco che mette in relazione il sistema del verde diffuso della città. A Pisa, grazie agli investimenti fatti e alle dimensioni ridotte della città, disponiamo di un sistema di distribuzione delle aree verdi che vede oltre il 50% dei parchi attrezzati raggiungibile dal centro in 5 minuti a piedi, mentre l’intera offerta delle aree verdi pubbliche, che coinvolge tutti i quartieri della città, è raggiungibile in 10 minuti a piedi o in bicicletta. Una risorsa preziosa da ampliare: la recente emergenza sanitaria del Covid-19 ha infatti modificato in profondità i rapporti umani distanziandoli fisicamente e si è modificata anche la nostra percezione degli spazi aperti, che appaiono adesso come l’unico modo per conciliare il distanziamento e la socializzazione, diventando ancora più importanti nella vita quotidiana delle persone. I parchi urbani, realizzati sulla base di percorsi partecipativi, sono tutti organizzati per aree tematiche, articolate per fasce d’età con diverse funzioni, da quelle ludiche e aggregative per i bambini e famiglie, a quelle culturali, musicali, fino a quelle sportive, con un’attenzione particolare all’accessibilità e all’inclusività degli spazi".