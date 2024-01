Crollo intonaco a Sant'Ermete, Auletta: "Dopo tre mesi di verifiche ancora nessuna risposta"

Si è svolta martedì 23 gennaio l’audizione in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia di Apes sul crollo dell’intonaco di un intero lato del nuovo edificio di case popolari nel quartiere di Sant’Ermete, che era stato inaugurato nel febbraio del 2022, dopo 4 anni di cantiere. "Un cantiere concluso con 679 giorni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto, che ha visto ben 6 varianti per cui il costo è passato dai 2 milioni e 900mila euro previsto da importo contrattuale a 3 milioni e 700mila euro" ricorda Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune all'interno del Consiglio comunale.

"Sono passati esattamente tre mesi da quel 24 ottobre in cui avvenne il crollo - prosegue - e ad oggi non solo i lavori di ripristino non sono iniziati, ma mancano risposte certe sul tipo di lavori da realizzare in quanto, secondo quanto riferito da Apes, sono ancora in corso le verifiche. Si attendono i risultati da parte dei laboratori e dei professionisti incaricati di verificare se sulla facciata crollata è sufficiente rimettere solo l’intonaco o occorrerà sostituire l’intero cappotto, e se al contempo sulle altre facciate del palazzo ci sono criticità e quindi se saranno o meno necessari lavori e nel caso quali".

"Ad oggi non esiste così ancora un cronoprogramma che stabilisca quando le verifiche saranno concluse, quando inizieranno e quanto dureranno i lavori e se saranno necessari o meno interventi anche sulle altre porzioni dell’edificio" attacca Auletta. "Né ci sono risposte sulle possibili cause di questa vicenda scandalosa ed ingiustificabile visto che si tratta di un immobile, inaugurato neanche 2 anni fa, sul quale fin da subito gli inquilini e le inquiline hanno segnalato ripetutamente ad Apes e al Comune problemi e criticità di sicurezza e vivibilità".

Il consigliere comunale sottlinea: "Occorre un cambio di passo netto e ribadiamo che il Comune ed Apes devono fare celermente chiarezza su quanto accaduto accertando tutte le responsabilità, comprese eventualmente quelle pubbliche. Serve una verifica puntuale su come sono stati fatti i controlli su questo edificio: è solo un caso che il crollo non abbia avuto effetti tragici sulle persone".

"E' evidente che il vero danno ancora una volta lo sta subendo chi vive nelle case popolari, e da qui la giusta richiesta degli inquilini, a cui ancora Apes non ha dato risposte, di vedersi riconosciuti questi danni e pesanti disagi anche rispetto al canone che stanno pagando. Quel che è accaduto a Sant’Ermete non però è un caso isolato, come denunciamo da anni, ma è l’apice di una montagna di responsabilità relative alla cattiva amministrazione del patrimonio di edilizia pubblica".