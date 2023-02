Ragazza di 23 anni scompare a Ponsacco

Non si hanno notizie da martedì di Veronica Manganese. Il tam tam si è diffuso via social con numerose condivisioni. Secondo quanto emerge la giovane di 23 anni è scomparsa da Ponsacco, città in cui è residente. Alta 1,70, chiunque abbia notizie utili può chiamare i Carabinieri di Ponsacco o il 112.

Le ricerche vanno avanti senza sosta per cercare di ricostruire gli spostamenti della ragazza e capire cosa possa esserle accaduto.