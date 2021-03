'VerrucARTfestival': il progetto di cultura e turismo per rilanciarsi dopo il lockdown

Nasce la rete delle istituzioni locali per valorizzare il territorio. Ne fanno parte i comuni di Calci e Vicopisano, il Museo di Storia Naturale ed il Cnr, con il sostegno della Fondazione Pisa

Una rete di soggetti istituzionali per supportare la ripartenza dopo il lockdown. E' ciò che promuovono i comuni di Calci e Vicopisano, insieme al Museo di Storia Naturale di Calci e il Cnr di Pisa, con il sostegno della Fondazione Pisa. Tali soggetti hanno stretto un accordo di partenariato per progettare e realizzare il VerrucARTfestival per riscoprire il sentimento di appartenenza al territorio e ritornare a una socialità diffusa con una serie di eventi, a partire dalla primavera 2021.

Un primo obiettivo della rete si è già concretizzato con la partecipazione al bando pubblico 'Borghi in Festival', promosso dal Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, col quale avere accesso al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, culturale e economico-sociale destinati ai piccoli Comuni. Il bando nello specifico sostiene le attività culturali da realizzarsi attraverso festival sul territorio, ma anche con eventi, mostre, rassegne, laboratori, con un’attenzione specifica all’innovazione e alla sostenibilità.

La rassegna VerrucARTfestival vuole raccontare il territorio attraverso la realizzazione di un festival d’opera lirica, diffuso, che si intreccerà con percorsi di valorizzazione culturale e artistica dei due borghi di Calci e Vicopisano, per andare alla scoperta dei beni architettonici e dei siti meno noti. Una piattaforma digitale e una app dedicata saranno gli strumenti indispensabili per una comunicazione innovativa dei contenuti, ampliando la possibilità di diffondere la conoscenza degli eventi. Il racconto del territorio sarà anche affidato ai suoi abitanti, con un coinvolgimento diretto alla costruzione di uno storytelling dal basso, condiviso e realizzato con tecnologie di Realtà Aumentata.