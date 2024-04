'Vespa World Days': modifiche alla viabilità per raggiungere l'ospedale di Pontedera

L'Azienda Usl Toscana nord ovest invita tutti gli utenti che in questi giorni devono raggiungere l'ospedale 'Lotti' di Pontedera, a prestare attenzione alle modifiche alla viabilità e alla sosta che sono in vigore in occasione dei 'Vespa World Days', che si svolgono a Pontedera fino a domenica 21 aprile.

Tutte le modifiche alla viabilità (strade chiuse, divieti di sosta, navette gratuite) sono disponibili nella brochure realizzata dal Comune e consultabile al link dedicato.

L'azienda invita a prestare particolare attenzione durante la giornata di sabato 20 aprile, in concomitanza con la parata lungo le vie cittadine, dalle ore 8 alle ore 16, durante la quale le strade interessate saranno momentaneamente chiuse al traffico in coincidenza del passaggio del corteo, per poi essere immediatamente riaperte.

Nessuna modifica subiranno i servizi garantiti dall'Asl con propri mezzi e con proprio personale (come per esempio l'assistenza domiciliare, la continuità assistenziale e, ovviamente, gli interventi di emergenza e urgenza) poiché autorizzati al passaggio nelle zone delimitate da varchi.