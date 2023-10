Pontedera esulta: l'edizione 2024 dei 'Vespa world days' si svolgerà 'in casa'

Una bellissima notizia per Pontedera e per tutto il territorio. L'assemblea generale del Vespa World Club, che raggruppa i club di tutte le nazioni, ha deliberato oggi che i prossimi 'Vespa world days' si terranno a Pontedera nei giorni 18-21 aprile 2024. Si tratta di un evento di caratura mondiale che sarà ospitato nella città che ha visto nascere la Vespa e che, in quei giorni, porterà oltre 10mila vespisti in arrivo da tantissimi Paesi a Pontedera.

"Una grandissima soddisfazione - è il commento a caldo di Matteo Franconi Sindaco e del vicepresidente nazionale di Anci Città dei Motori Eugenio Leone - la città ospiterà una manifestazione che richiamerà migliaia di presenze e sarà un volano per tutto il territorio. Grazie a Vespa World Club per avere scelto Pontedera".