Sfonda la vetrina di un negozio in ristrutturazione: identificato

Notte di ricerche per la Polizia di Stato dopo la segnalazione di un uomo, di origine magrebina, vestito di scuro con un casco in mano, che aveva infranto la vetrata di un negozio nella Galleria di via Antonio Gramsci (Galleria A), senza comunque rubare niente perché il negozio è in via di ristrutturazione e nessun oggetto era riposto negli espositori della vetrina frantumata.



Le ricerche in zona nell’immediato non hanno permesso di rintracciare l'uomo, ma, in base alle descrizioni di un testimone ed alla visione della videosorveglianza, i poliziotti della Sala operativa della Questura hanno identificato con certezza l’autore, un tunisino 31enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato.