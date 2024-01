Autolinee Toscane rende noto un episodio avvenuto ai danni di un proprio mezzo, un atto vandalico che ha causato la rottura di un vetro da parte di un utente. Il fatto è avvenuto oggi, 31 gennaio, attorno alle ore 13.30 sul bus della Linea 1+ che collega in andata e ritorno, dal Park Pietrasantina, il centro di Pisa all’Ospedale Cisanello, passando davanti alla Stazione e a Piazza dei Miracoli. In conseguenza di tale danneggiamento il bus rimarrà fermo fino alle 21 di stasera per cui salteranno 23 corse della Linea 1+.

Autolinee Toscane ha immediatamente informato dell’accaduto le forze dell’ordine e consulterà i propri legali al fine di valutare la presentazione di formale denuncia alle autorità competenti. Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus del tpl funziona un servizio di videosorveglianza e che le immagini registrate sono a disposizioni delle autorità che ne faranno richiesta.