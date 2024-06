Vetro del bus spaccato col martelletto d'emergenza

Nuovo atto vandalico denunciato da Autolinee Toscane, questa volta ai danni di un bus della ditta Sequi, che per conto dell'azienda svolge il servizio di tpl in alcune zone della Toscana. In questo caso la linea colpita è quella che va da San Miniato a Piazzza Eufemi in direzione Ponte a Egola. Secondo quanto ricostruito qualcuno ha preso il martelletto d'emergenza ed ha spaccato il vetro laterale destro, quello dopo la porta posteriore di uscita. I frammenti di vetro sono schizzati lungo tutto il bus, con pericolo per l'utenza. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Il fatto è avvenuto ieri, 3 giugno, tra le 13.50 e le 13.55 circa, sulla Tosco-Romagnola, con il bus quasi arrivato a Ponte a Egola.

Ovviamente, il servizio di trasporto ne ha risentito, oltre al danno economico patito dalle due società. Autolinee Toscane informa anche che sono presenti delle registrazioni del sistema di videosorveglianza, che sono state messe a disposizione di Sequi per procedere eventualmente presso le autorità competenti per individuare i responsabili del vandalismo.