Tetti pericolanti dopo il maltempo sul litorale: chiusa via Arnino

Il Comune di Pisa ha momentaneamente interdetto alla viabilità il tratto finale (direzione mare) di via Arnino, a Marina di Pisa, e un tratto della carreggiata nord di via Padre Agostino (il tratto di litoranea in cui sfocia via Arnino). La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di veicoli e pedoni a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito il litorale nei giorni scorsi: i sopralluoghi effettuati dai Vigili del fuoco di Pisa hanno infatti evidenziato come il maltempo abbia provocato danni strutturali ai tetti di tre immobili dell’area con il conseguente pericolo di caduta in strada di tegole e di altri elementi del tetto.