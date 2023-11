Lavori alle fognature a Cascina: chiuso un tratto di via Cammeo

Chiuso dalle 8 alle 18 di sabato 11 novembre un tratto di via Cammeo a Cascina, tra la rotatoria con via di Mezzo Nord e la rotatoria con via del Cimitero. La chiusura della strada si rende necessaria per la realizzazione di un impianto fognario per conto di Acque spa, che sarà realizzato dalla ditta L’Aquila di Pontedera. Compatibilmente con i lavori in corso, sarà consentito l’accesso ai residenti, ai mezzi di emergenza e soccorso ai diversamente abili. Nel tratto interessato dai lavori sarà anche istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.