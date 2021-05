Tirrenia: via delle Rose torna pedonale le sere d'estate

Confermato il provvedimento dello scorso anno, l'assessore Pesciatini: "Le attività potranno posizionare sulla strada i tavoli per la consumazione di alimenti e bevande"

/ Via delle Rose

Via delle Rose, a Tirrenia, diventa pedonale nelle ore serali del periodo estivo. Lo ha deciso il Comune di Pisa che ha istituito sulla strada il divieto di sosta e circolazione dalle 18 alle 2 di notte. Il provvedimento è valido tutti i giorni, da sabato 29 maggio fino al prossimo 26 settembre.

"Dopo il successo dello scorso anno e il riscontro positivo di cittadini ed ospiti grazie agli interventi di abbellimento sulla via messi in atto da parte degli operatori - dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - è stato rinnovato il provvedimento che agevolerà anche il lavoro degli imprenditori presenti. Anche questo è infatti un piccolo aiuto che da un lato permetterà alle attività di implementare l’offerta dei loro servizi e, dall’altro, darà un segnale di accoglienza ai turisti che si troveranno accolti in una suggestiva ambientazione nel cuore di Tirrenia".