Partiti i lavori per la pista ciclabile di via Goldoni a San Giuliano Terme

Sono partiti i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Goldoni, a Ghezzano, che collegherà la SP2 Vicarese (via Provinciale Calcesana) al percorso già esistente lungo via dei Condotti. Il totale dell'intervento ammonta a 95mila euro, di cui 45mila impiegati dal Comune di San Giuliano Terme e 50mila come contributo della Regione Toscana, ottenuti dall'ente termale grazie a un bando dedicato alla mobilità sostenibile pubblicato durante la fase emergenziale della pandemia da Covid-19.

La pista ciclopedonale misurerà circa 350 metri e sarà composta da ghiaia fine, lo stesso materiale presente sul percorso esistente di via dei Condotti, al quale si collega. Sarà realizzata anche una staccionata per rendere più sicura la fruizione della pista rispetto al canale che le sorge accanto.

"Il tratto di ciclopedonale che andiamo a realizzare è breve ma molto significativo per la mobilità ciclopedonale del nostro comune - commentano l'assessore alla viabilità Francesco Corucci e il sindaco Sergio Di Maio - a Ghezzano è in corso di realizzazione la ciclopedonale lungo la SP2 Vicarese, che attraversa in centro abitato, e con questo collegamento del percorso a quello esistente di via dei Condotti ricuciamo due parti del territorio molto frequentate da residenti e turisti, privilegiando quindi la mobilità sostenibile".