Litorale: via al rifacimento di piazza Gorgona a Marina di Pisa

Via ai lavori entro ottobre di rifacimento e riqualificazione di piazza Gorgona a Marina di Pisa. Gli interventi, per un importo di 534mila euro, sono affidati alla associazione temporanea di imprese composta da Italscavi srl di Scandicci (Fi) e Impresa Edile Stradale Panza srl di Capannori (Lu). Secondo il programma dovrebbero concludersi prima dell’avvio della prossima stagione estiva. Il progetto, firmato dall’architetto del Comune Roberto Pasqualetti, prevede la completa ripavimentazione della piazza e l’integrazione del verde attuale con nuove essenze e alberi, il rinnovo dell’arredo urbano, l’introduzione di un’area-giochi per bambini e la chiusura al traffico della zona fronte mare.

"Si tratta di un ulteriore tassello del nostro ambizioso progetto di riqualificazione dell’intero litorale - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - per renderlo sempre più bello e accogliente per residenti e turisti. Dopo Piazza Baleari procediamo con il rifacimento di Piazza Gorgona mentre è in fase di progettazione Piazza Viviani, riqualificando così Marina di Pisa come non succedeva da decenni".

"Piazza Gorgona verrà completamente ripavimentata in calcestruzzo architettonico - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa - intervallato da liste di travertino e in continuità con le superfici a verde. L’obiettivo è di fornire a piazza Gorgona una impostazione completamente diversa rispetto all’attuale, privilegiando i pedoni. L’idea è di trasformare la piazza in un’area di passeggio e sosta pedonale con nuovi arredi urbani. Il progetto prevede l’eliminazione del traffico veicolare sulla viabilità fronte mare, in modo che l’area possa essere completamente fruibile dai pedoni senza interferenze, anche se su questo aspetto è in corso una valutazione da parte dell’amministrazione comunale sulla tempistica di questa azione".

Particolare attenzione verrà posta alle attività di gioco bimbi, alle quali sarà dedicata una intera area, realizzata con pavimentazione anti-trauma. Anche l’area a verde pubblico della piazza verrà integrata: oltre alla sistemazione del prato, saranno piantati nuovi cespugli di essenze colorate e profumate come rosmarino, lavanda, ginestra e oleandri. E saranno piantumati alberi ad alto fusto adatti all’ambiente come le tamerici ed i lecci, in modo da assicurare anche ampie zone d’ombra. Gli alberi troveranno spazio sull’asse centrale della piazza, dove è prevista anche la realizzazione di una piccola fontana con giochi d’acqua. Contestualmente sarà anche realizzato l’impianto di irrigazione.

Gli interventi prevedono anche la sistemazione dell’attuale impianto di illuminazione, recentemente ristrutturato e l’adeguamento dell’impianto di smaltimento delle acque piovane, integrato con ulteriori griglie di raccolta.