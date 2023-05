Autorecupero degli alloggi di Sant'Ermete: arriva il via libera del sindaco

Il documento indirizzato ad Apes, firmato dal sindaco Michele Conti, è stato accolto come un trionfo di comunità. La stessa che da mesi porta avanti il progetto di autorecupero degli alloggi popolari di Sant'Ermete e che da giovedì 4 maggio aveva allestito un presidio fisso, con tanto di tende per il pernottamento, in piazza XX Settembre, proprio ai piedi delle stanze di Palazzo Gambacorti dalle quali era atteso un parere sul programma legato all'emergenza abitativa.

La Comunità di quartiere di Sant'Ermete potrà proseguire nel suo progetto, come evidenzia il parere favorevole redatto dal sindaco "in ordine alle proposte di autorecupero degli alloggi individuati di comune accordo tra Amministrazione comunale, Soggetto gestore Apes e Comitato di Sant'Ermete". Conti inoltre "richiede ad Apes di procedere entro 7 giorni all'analisi tecnica degli alloggi al fine di individuare in maniera puntuale gli alloggi da poter assegnare in autorecupero".

Nel documento firmato da Michele Conti e consegnati al Comitato si legge anche: "Il Comune invita altresì Apes a definire entro 30 giorni una proposta amministrativa concreta finalizzata alla realizzazione di un primo progetto pilota di autorecupero che parta dal coinvolgimento attivo del Comitato Sant'Ermete. Si autorizza Apes a consentire un utilizzo temporaneo alla Comunità di quartiere dell'alloggio già individuato in via Verità 3".