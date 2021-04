Marina di Pisa, via Maiorca resta a doppio senso per l'estate 2021

Via Maiorca a Marina di Pisa rimarrà a doppio senso per tutta l'estate. Lo precisa in una nota l'assessore all'Urbanistica Massimo Dringoli.

"Negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito sul destino di via Maiorca - spiega Dringoli - ci tengo a precisare che riteniamo opportuno, per il momento, lasciare in vigore il doppio senso di circolazione perché, nelle condizioni attuali, qualsiasi altra ipotesi anche solo praticata in via sperimentale recherebbe disagi per la mobilità della zona per residenti e attività commerciali. Le nostre previsioni per l’estate prossima rimangono dunque quelle di non modificare l’attuale viabilità in via Maiorca, lasciando il doppio senso di marcia. Ipotesi diverse potranno essere prese in considerazione una volta capito cosa succederà con la viabilità prevista per il completamento del porto. Siamo pronti a confrontarci con i nuovi acquirenti per parlare di questo aspetto e degli altri relativi all’importante sviluppo urbanistico di quell’area strategica all’ingresso di Marina di Pisa".

