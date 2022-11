Via al programma di asfaltature a San Giuliano Terme: si parte da Pontasserchio

Da lunedì 28 novembre al via i lavori di asfaltatura in via Che Guevara nel centro abitato di Pontasserchio, lavorazioni a cura della Provincia di Pisa. Gli interventi proseguiranno fino al prossimo 2 dicembre, condizioni meteo permettendo che non impongano il prolungamento dei lavori. Per l'esecuzione delle lavorazioni sono previste delle modifiche alla viabilità tra cui l'istituzione del divieto di sosta e il restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato.

"La serie di interventi di ripristino delle asfaltature su Pontasserchio, che prendono il via con questa tranche di lavori, hanno un costo complessivo di oltre 600mila euro - affermano il presidente Massimiliano Angori e il sindaco di San Giuliano Terme e consigliere provinciale e capogruppo centrosinistra per la provincia di Pisa, Sergio Di Maio - e sono finalizzati a una sempre maggiore sicurezza della viabilità provinciale, anche nei centri abitati".