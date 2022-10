Apre un nuovo negozio di abbigliamento a Bientina: ecco Via Roma Boutique

“Una nuova attività è sempre un'ottima notizia. Importante poi se va arricchire un tessuto commerciale già importante come quello di Bientina che, tra l’altro, esprime anche un attivissimo Centro Commerciale Naturale”. Nelle parole del coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, Claudio Del Sarto, la soddisfazione per l’apertura di Via Roma Boutique in Borgata Maggiore, negozio di abbigliamento delle migliori marche.



“Abbiamo accompagnato il titolare in questa nuova avventura imprenditoriale - spiega Del Sarto - coinvolti subito dal suo entusiasmo. Bientina è una realtà molto ricca a livello commerciale e soprattutto con un tessuto imprenditoriale vivo e prepositivo. Prova di questo il locale Centro Commerciale Naturale, da noi assistito a livello tecnico, che di recente ha rinnovato presidente e direttivo. A Via Roma Boutique il nostro più grande in bocca al lupo”. A portare il saluto dell’amministrazione comunale alla nuova attività anche l’assessore al Commercio Alessandro Cai.