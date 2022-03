Via San Francesco si colora di rosa e giallo

Via San Francesco si colora di giallo e rosa per la giornata mondiale dell'Endometriosi. Fino al 27 marzo un allestimento scenografico e coinvolgente, con vetrine decorate a tema e palloncini, farà bella mostra nel centro storico di Pisa, grazie all'iniziativa della Via En Rose, la nuova realtà inaugurata dalle 20 imprenditrici di via San Francesco con la collaborazione di Confcommercio Pisa.

“Una nuova e importante iniziativa di sensibilizzazione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - un evento portato avanti con impegno e passione dalle imprenditrici della Via en Rose, protagoniste di un vero e proprio percorso di riqualificazione per il decoro e la fruibilità di via San Francesco, anche grazie a iniziative di solidarietà come questa”.

“Attività come questa portate avanti da imprenditrici caparbie e volenterose sono davvero importanti per la sensibilizzazione di grande importanza sociale, e allo stesso tempo per valorizzare un asse commerciale strategico per il centro storico di Pisa come via San Francesco” il commento del presidente Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli.

“La nostra attenzione verso le tematiche femminili è altissima durante tutto l'anno e proprio nel mese di marzo, dedicato alla donna, non potevamo rimanere indifferenti - spiega Caterina Baldini, in rappresentanza delle imprenditrici della 'Via En Rose' - commercianti e imprenditrici hanno aderito con piacere allestendo le proprie vetrine a tema dal 21 al 27 marzo con il giallo e il rosa, i colori scelti per questa iniziativa sostenuta dall'associazione 'La Voce di una è la voce di tutte' e dalla dottoressa Valeria Valentino. Un’organizzazione no profit di volontariato formata da donne affette da endometriosi che aiuta concretamente le donne costrette a convivere con questa patologia cronica e invalidante, che colpisce più di 3 milioni di donne solo in Italia, più di 175 milioni nel mondo, e per cui ad oggi non esiste una cura”.

Per un sostegno emotivo e avere riferimenti di ginecologi e centri specializzati in endometriosi è possibile contattare il Telefono Giallo al numero 800 189 411, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.

Le attività della Via en Rose di via San Francesco aderenti all'iniziativa sono: Agenzia immobiliare Le Colonne, Agenzia di viaggi Iter Strategico, Bioprofumeria & Studio benessere olistico, Café Odeon, Centro acustico dottoressa Laura Fabbri, Charme Boutique vintage e second hand, Daniele Hair, psicologa Elena Bracaloni, Estetique Lumiere di Florika Halo, Fill Concept Store, Frutta e verdura di Macchia Lorenzo, Gioia Abbigliamento, Mini Fashionista, Odeon Tabacchi, Oltre la matita, Parafarmacia erboristeria dott.ssa Careddu, Pasticceria Frangioni, Ristorante I Malandrini.