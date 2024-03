Il Comune di Pisa ha disposto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta in via Santa Caterina, per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino della fognatura bianca. Nello specifico, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, dalle 14 alle 17 saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei:

- dal civ.4 all’intersezione con via San Zeno: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ad eccetto dei veicoli adibiti al cantiere;

- dall’accesso al parcheggio lato Chiesa all’ingresso lato ovest: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per consentire il transito veicolare ad eccezione dei bus del tpl e autocarri superiori a 5T.

- ingresso lato ovest: inversione del senso di marcia.