Nuova regolazione al traffico per i lavori in piazza Garibaldi a Pontedera

Vanno avanti i lavori di asfaltatura in Piazza Garibaldi a Pontedera, che seguono gli interventi di scavo effettuati in zona per fibra e gas. Da Lunedì 10 gennaio a Sabato 15 gennaio, in particolare, in Piazza Garibaldi, viale Risorgimento e via della stazione vecchia, la regolamentazione del traffico, per l’esecuzione di lavori di riqualificazione della viabilità, sarà questa: in Piazza Garibaldi istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta a tutti i veicoli con orario 0-24 sugli stalli di parcheggio a destra e sinistra lato est e parcheggio nord; divieto di transito lato nord-est-sud con deviazione del traffico proveniente da via della Stazione Vecchia in direzione via Roma con senso unico alternato in viale Risorgimento. E' invece previsto restringimento di carreggiata e senso unico alternato in via della Stazione Vecchia, nel tratto viale Risorgimento - viale IV Novembre e in viale Risorgimento, tratto via della Stazione Vecchia - via Roma.