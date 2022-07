Viabilità, modifiche a sosta e circolazione per 'Marina Parade'

Per consentire lo svolgimento della manifestazione 'Marina Parade', in programma a Marina di Pisa sabato 16 luglio, il Comune di Pisa ha adottato le seguenti modifiche alla sosta e alla viabilità:

Sosta: dalle ore 10 di sabato alle ore 2 di domenica

- via Maiorca: tratto da via Ciurini a Piazza Baleari: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

- via Ciurini: divieto di sosta con rimozione coatta lato numeri pari, dal civico 14 al civico 16, per 2 stalli di sosta, con soppressione di uno stallo disabile, recuperandolo nello stallo successivo. Si consente la sosta in modo parallelo al margine destro della carreggiata;

- piazza Baleari: tratto compreso tra via Maiorca e via Ivizza: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Si rinforza il divieto di fermata già presente;

- via Duodi, intersezione via Moriconi: divieto di sosta con rimozione coatta per 2 stalli auto;

- via Moriconi, intersezione via Duodi lato mare, tratto compreso tra la l’isola a raso e uno stallo auto: divieto di sosta con rimozione coatta;

- via Moriconi, intersezione via Duodi lato monte: divieto di sosta con rimozione coatta per n2 stalli auto e soppressione degli stalli per disabili; i nuovi stalli disabili verranno creati nei due stalli auto successivi a quelli soppressi.

Circolazione: dalle ore 20 di sabato alle ore 2 di domenica:

- via Ciurini, tratto da via Don Mander a via Maiorca: inversione del senso di marcia;

- via Maiorca, tratto compreso tra via Ciurini e piazza Baleari: chiusura al transito veicolare;

- piazza Baleari, tratto compreso tra via Maiorca e via Ivizza: chiusura al transito veicolare;

- obbligo di svolta a destraper i veicoli con ingresso in piazza delle Baleari provenienti da via Minorca/via Moriconi all’intersezione con via Ivizza;

- obbligo di proseguire diritto per i veicoli transitanti in via Milazzo provenienti da sud, all’intersezione con via Ciurini;

- via Ciurini intersezione via Don Mander: obbligo di proseguire diritto per i veicoli con direzione Tirrenia/Livorno, oppure obbligo di svolta a sinistra per i veicoli con direzione Pisa;

- per i veicoli transitanti su via Daiberto lato mare, divieto di immissione su via Maiorca.