Viabilità, prorogata al 13 marzo la chiusura al traffico di via di Gello

Il Comune di Pisa ha prorogato fino a sabato 13 marzo la chiusura al traffico veicolare in via di Gello, nel tratto da Via Cei a via G. Falcone, al fine di consentire lavori in stato di avanzamento per la realizzazione di nuove condotte fognarie da parte di Acque Spa. In particolare fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 13 marzo, sono stati confermati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- via di Gello, tratto da via Cei a via G. Falcone, chiusura al traffico veicolare eccetto residenti fino all’area cantiere;

- via G. Falcone, dal civ. 2-4 a via di Gello, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- via P. Borsellino, chiusura al traffico veicolare eccetto residenti, N.U. e veicoli di Polizia e soccorso;

- obbligo a sinistra all’intersezione via di Gello - via Cei;

- obbligo a destra all’intersezione via Cei - via di Gello;

- obbligo a sinistra all’intersezione via G. Falcone - via di Gello;



- obbligo a destra all’intersezione via di Gello - via Falcone;- percorso alternativo via Cei, Via Randaccio, via G. Falcone, via di Gello e viceversa.