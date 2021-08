Calci, piano straordinario di Ferragosto per regolamentare il transito sul Monte Serra

In vista della giornata di Ferragosto e per regolamentare gli accessi al Monte Serra (e in particolare in località Santallago) il Comune di Calci ha predisposto un piano straordinario.

In primis sono stati rafforzati tutti i servizi di antincendio boschivo, di Protezione Civile e di Primo Soccorso Sanitario. Nella giornata di Ferragosto sarà inoltre aperta la sala operativa comunale (per segnalazioni ed emergenze tel. 050-936081 / 366-5822361 / 115 /050-939563)



Nello specifico, poi, nei giorni 14-15, 21-22, 28-29 agosto 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 sarà istituito sulla via di Bisantola un senso unico di marcia con direzione Santallago - Prato a Calci. Pertanto in questa fascia oraria non sarà possibile raggiungere la località di Santallago.





Nelle stesse date entrerà in vigore un'ordinanza ad hoc della Provincia di Pisa che prevede che dalle 17 alle 19 tutto il traffico in discesa dal Monte Serra (oltre la località Prato a Ceragiola) avrà come direzione obbligatoria il Comune di Buti.