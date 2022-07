Vecchiano: ripristinata la viabilità dopo i lavori per la banda larga

Eseguiti nei giorni scorsi i lavori a Vecchiano per il ripristino della situazione sulla viabilità relativamente all'esecuzione degli interventi per l’estensione della fibra ottica a cura di Open Fiber. "Da un lato, mano a mano che i lavori portati avanti da Open Fiber per conto del macroprogetto regionale, proseguono, estenderemo sempre più la connessione veloce a livello locale e la fibra ottica. D’altra parte è evidente a tutti che le stesse lavorazioni sul territorio nei mesi scorsi avevano comportato dei disagi alla viabilità, anche strettamente in termini di manutenzione stradale", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai Servizi del territorio, Sara Giannotti.

"Per questo motivo - concludono - insieme alla struttura tecnica comunale, abbiamo seguito da vicino l’evolversi della situazione, mettendo a punto una vera e propria mappatura di tutte le strade che erano risultate danneggiate in seguito a tali lavorazioni. Abbiamo prontamente raccolto le segnalazioni dei cittadini e agito nei termini concessi da Open Fiber, riuscendo nei giorni scorsi a completare il ripristino stradale della viabilità che era stata deteriorata. Adesso proseguiranno le lavorazioni per la definizione della banda larga".