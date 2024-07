Dalla carineria di vicinato alla presenza oppressiva e sconveniente. Un 83enne pensionato italiano è stato denunciato per stalking dalla vittima, una ventenne studentessa universitaria. Nei confronti dell'anziano l'Autorità Giudiziaria, valutando gli indizi raccolti dalla Polizia di Pisa, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in città, provvedimento eseguito nei giorni scorsi.

L'indagine è partita agli inizi di maggio scorso, quando la giovane, fuori-sede a Pisa per studiare, come tante sue coetanee, si è rivolta all'Ufficio Denunce della Questura. A causare il suo stato di ansia e stress è stata l'escalation di attenzioni subìte. Dapprima di buon vicinato, dato che l'uomo ha svolto diversi lavoretti di bricolage in aiuto della ragazza. Poi però la situazione è svoltata verso il morboso.

Stando alla ricostruzione, il pensionato, sfruttando le sue competenze tecnologiche derivanti dalla sua passata occupazione, avrebbe più volte affermato di essere in grado di controllare la vita personale e gli spostamenti della giovane e dei suoi amici, arrivando a vantarsi di aver posizionato sistemi di sorveglianza discreta sotto l'auto della ragazza. In pratica, di aver piazzato sul mezzo un dispositivo GPS, che gli avrebbe permesso di ricostruire le frequentazioni e la vita sentimentale della vittima. Tale minaccia, all'atto dell'esecuzione della misura cautelare e alla perquisizione, si sarebbe rivelata fondata: la Squadra Mobile e gli esperti di Polizia Postale della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Pisa hanno rinvenuto sullo smarphone dell'indagato l'applicazione per il pedinamento elettronico, oltre che un dispositivo di tracciamento GPS collegato alla stessa applicazione posizionato sotto l'auto della vittima.

Il crescendo di molestie è infine diventato insostenibile quando l'anziano ha preso a proporre alla giovane una relazione sessuale, dicendo di sé di essere una persona più affidabile e discreta rispetto i giovani amici della studentessa, specie in fatto di relazioni sessuali occasionali.

Vista la gravità della situazione, l'Ufficio Denunce della Questura di Pisa si è immediatamente interfacciato con la Sezione specializzata in violenza di genere della Squadra Mobile, la quale ha dato assistenza immediata alla giovane, ormai provata dalle molestie subite. Sono così scattati gli accertamenti, che hanno comportato mirati servizi di osservazione discreta e pedinamento. Le indagini espletate hanno fornito alla Procura della Repubblica di Pisa un'articolata informativa che ha delineato il reato di stalking. La ricostruzione è stata accolta dall'Autorità Giudiziaria con il divieto di dimora a Pisa a carico dell'83enne.