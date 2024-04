Nella mattina di ieri, 17 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Vicopisano, alcuni esponenti locali dei tre sindacati principali hanno incontrato l’amministrazione comunale. E' infatti costante il confronto con il Comune e, nell’ottica di stabilire un accordo di contrattazione sociale fra le parti presenti, sono scaturite richieste di porre attenzione sulle necessità delle fasce più deboli della comunità, in particolare a riguardo dei possibili aumenti della Tari, sulla dimensione delle pari opportunità, sul sostegno agli anziani ma anche sull’importanza dello scambio generazionale. Senza tralasciare la cura, il decoro e la salvaguardia del territorio.

All’incontro sono stati presenti il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e l’assessore alle politiche sociali Valentina Bertini, Moreno Franceschini e Silvia Vezzosi per la Cgil, Maria Borsò e Ivano Pratali per la Spi-Cgil, Giorgia Bumma in rappresentanza della Cisl e Francesco Farnesi per la Fnp-Cisl, Angelo Colombo per la Uil e Graziano Barsotti e Marcello Casati della Uilp.